A6 bei Crailsheim: Schwertransport ohne Genehmigung stoppt Verkehr

Eine fehlende Sondergenehmigung führt auf der A6 zu stundenlangem Stillstand: Ein Schwertransport kommt an einer Brücke nicht weiter und muss rückwärts begleitet werden.

Ein ungenehmigter Schwertransport hat auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Der Fahrer hatte am frühen Montagmorgen bemerkt, dass er eine Brücke in Richtung Heilbronn nicht passieren kann, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt.

Unsere Empfehlung für Sie Autobrand Mercedes brennt nachts in Fellbach-Schmiden Ein geparkter Mercedes steht in Fellbach-Schmiden in Flammen: In der Nacht zum Dienstag brennt der Motorraum komplett aus. Die Polizei sucht Zeugen. Als die Polizisten den 37-Jährigen kontrollierten, stellten sie fest, dass er nicht die notwendige Sondergenehmigung für die Fahrt hatte. Da der Schwertransport auf der Autobahn nicht drehen konnte, musste die Strecke gesperrt werden und der Transport rückwärts in Polizeibegleitung auf einen Parkplatz fahren. Die A6 in Richtung Heilbronn war dafür ab Montagabend für rund neun Stunden gesperrt.

Bis die Sondergenehmigung vorliegt, muss das Fahrzeug dort stehen bleiben. Nach Angaben der Polizei kann das einige Tage dauern. Das Landratsamt prüft dafür, welche Strecke der Sondertransport mit seinen Maßen passieren kann und weist ihm eine Route zu. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben machen, ob die Autobahn für die Abfahrt nochmals gesperrt werden muss. Gegen den Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.