A5 im Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger rast Polizei auf Autobahn davon

1 Die Polizeibeamten konnten den Mann stoppen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa/Jan Woitas

Beamte wollen einen jungen Autofahrer auf der A5 kontrollieren, doch der drückt aufs Gaspedal. Als die Polizei ihn schließlich einholt, wird der Grund für die Flucht schnell klar.











Ein junger Autofahrer ohne Führerschein hat sich unter Drogeneinfluss eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der Autobahn 5 geliefert. Als die Beamten den 19-Jährigen bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstag kontrollieren wollten, beschleunigte dieser laut Polizeimitteilung plötzlich und flüchtete mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.