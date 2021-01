Angela Merkel zur Corona-Lage „Es bleibt hart bis Ostern“ – keine Rede von Lockdown-Verlängerung bis zum Fest

In einem Bericht der „Bild“-Zeitung heißt es, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe „harte Maßnahmen“ für die kommenden acht bis zehn Wochen in Aussicht gestellt. In Fraktionskreisen wird dem widersprochen. Trotzdem bleibe es „hart bis Ostern“, so die Kanzlerin.