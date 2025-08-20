A5 bei Offenburg: 50-Jährige ist vom Verkehr genervt und tanzt auf der Autobahn

Erst tanzt sie auf der Autobahn, dann blockiert sie eine Kreuzung: Warum die 50-Jährige trotzdem nicht in Gewahrsam bleibt.
Eine 50-Jährige hat auf der Autobahn 5 in der Ortenau zwischen linker und mittlerer Spur angehalten, ist aus dem Wagen gestiegen und hat auf der Fahrbahn getanzt. Geistesgegenwärtige Verkehrsteilnehmer hätten die Frau festgehalten, bis die Polizei sie in Gewahrsam genommen habe. „In ihrer Befragung zum Vorfall gab die Frau an, lediglich vom Verkehr genervt gewesen zu sein“, teilte das Offenburger Präsidium weiter mit.