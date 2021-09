1 Die Autobahn 5 bei Friedberg glich einem Trümmerfeld. Foto: dpa/Christoph Lorenz

Vier Fahrzeuge rasen am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn ineinander. Die Rettungsdienste bergen Tote und Verletzte. Der Unfallhergang ist zunächst unklar. Ist ein Falschfahrer verwickelt?















Link kopiert

Friedberg - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 beim hessischen Friedberg sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem wurden zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz vor dem Unfall am frühen Morgen sei ein Falschfahrer gemeldet worden. „Nach jetzigem Kenntnisstand müssen wir davon ausgehen, dass er offenbar mit dem Unfallhergang auch noch zu tun hat“, sagte sie. In den Unfall waren demnach insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt.

Ob der mutmaßliche Falschfahrer unter den Toten oder Verletzten ist, war zunächst unklar. Für die Ermittlungen werde ein Sachverständiger den Unfall rekonstruieren, sagte die Polizeisprecherin. Der Unfall hatte sich in Höhe der Anschlussstelle Friedberg in Richtung Kassel ereignet. Die Unfallstelle erstrecke sich über mehrere Hundert Meter, hieß es. Sie sollte für den Verkehr zunächst voll gesperrt bleiben.

„Eine Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Straßenmeisterei wird sich voraussichtlich noch einige Stunden hinziehen“, teilte die Sprecherin weiter mit.

Ein ähnlich schwerer Verkehrsunfall in Hessen hatte sich 2013 ereignet. Damals waren auf der Bundesstraße 260 zwischen Nassau und Bad Schwalbach fünf Menschen ums Leben gekommen.