A5 bei Freiburg Autobahn nach Lastwagen-Unfall gesperrt

Von red/dpa 22. Januar 2019 - 07:22 Uhr

Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwei Lastwagen sind am Dienstagmorgen auf der A5 bei Freiburg an einem Unfall beteiligt. Die Autobahn in Richtung Basel ist für mehrere Stunden gesperrt.

Freiburg - Nach dem Unfall zweier Lastwagen ist die Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Süd und Bad Krozingen in Fahrtrichtung Basel komplett gesperrt. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Unfallursache ist noch unklar. Aufgrund von verstreuter Ladung kann der Abschnitt derzeit nicht befahren werden. Die Bergungsarbeiten wurden aufgenommen - sie sollen laut dem Sprecher mindestens bis 9.30 Uhr dauern. Im Berufsverkehr ist mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.