A45 in Nordrhein-Westfalen: Leichenteile auf Autobahn – Frau identifiziert

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Nach dem Fund von Körperteilen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen ist die Frau identifiziert worden. Eine Mordkommission der Hagener Polizei nimmt Ermittlungen auf.











Nach dem Fund von Körperteilen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen ist die Frau identifiziert worden. Die in der Nacht zum Montag auf der A45 entdeckten Hände konnten einer 32-jährigen Frau mit eritreischer Staatsangehörigkeit zugeordnet werden, wie die die Polizei in Hagen und die Staatsanwaltschaft Siegen am Dienstag mitteilten.