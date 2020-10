Grand Café Planie ist kein Einzelfall Stadt Stuttgart hat in diesem Jahr 16 Wirten das Gewerbe untersagt

Warum musste das Grand Café Planie schließen? Die Stadt verweist in einer neuen Erklärung auf „eine lange Vorgeschichte und verschiedene Gründe“. In diesem Jahr hat das Ordnungsamt 16 Wirten in Stuttgart das Gewerbe untersagt.