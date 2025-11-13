In "A Very Jonas Christmas Movie" wollen die Jonas Brothers eigentlich nur nach Hause, um Weihnachten zu feiern - aber die gemeinsame Reise steckt voller Turbulenzen. Die drei Popstars spielen sich in dem Familienfilm selbst.
Joe Jonas (36) flirtet vor der Kamera: Im Weihnachtsfilm der Jonas Brothers gibt es nicht nur einige Katastrophen für die Band, auch die Liebe kommt in "A Very Jonas Christmas Movie" nicht zu kurz. Das zeigt ein Trailer zu dem Film, der ab 14. November auf Disney+ zu sehen ist.