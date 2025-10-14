A Merry Little Ex-Mas: Neuer Netflix-Weihnachtsfilm mit Alicia Silverstone und Oliver Hudson

Netflix kündigt mit "A Merry Little Ex-Mas" eine Weihnachtskomödie mit Alicia Silverstone und Oliver Hudson an. Als frisch geschiedenes Paar versuchen sie, ein harmonisches Fest zu feiern - doch Chaos ist vorprogrammiert.

Netflix läutet die Weihnachtszeit ein: Der Streamingdienst hat einen ersten Trailer zur romantischen Komödie "A Merry Little Ex-Mas" veröffentlicht. In dem Film stehen Alicia Silverstone (49) und Oliver Hudson (49) erstmals zusammen vor der Kamera - und spielen das frisch geschiedene Paar Kate und Everett.

Kate ist fest entschlossen, ein letztes, harmonisches Weihnachtsfest zusammen mit ihren Kindern zu feiern, bevor sie ihr Haus verkauft. Doch ihr Ex-Mann durchkreuzt ihre Pläne, als er mit einer neuen Partnerin (Jameela Jamil, 39) erscheint - einer jüngeren und erfolgreichen Frau. Wie der Trailer zeigt, lernt aber offenbar auch Kate einen Mann (Pierson Fode, 33) kennen.

Kinder der Hauptdarsteller sind mit dabei

In dem Film spielt neben Melissa Joan Hart (49) auch Oliver Hudsons Sohn Wilder (18) mit. Er gibt sein Schauspieldebüt als Sohn von Everett, der Figur seines Vaters. Wie Hudson dem "People"-Magazin verriet, habe sein Sohn gerade einen Schauspielkurs absolviert, als er die Rolle bekommen habe. Bei einer Szene sei er besonders nervös gewesen, machte seinen Vater jedoch sehr stolz. "Und ich sitze da und höre in dem Film zu, und nach seiner ersten Aufnahme habe ich das erste Mal einfach angefangen zu weinen. Weil ich nicht glauben konnte, dass das mein Sohn war", berichtete er.

Aber auch Alicia Silverstone machte den Dreh zur Familiensache: Ihr Sohn Bear (14) hat in dem Film einen Cameo-Auftritt. "Bear hat einen Freund mitgebracht, und sie waren Statisten in der Szene, in der Pierson und ich mit allen anderen zum Schlittenfahren aufbrechen", erzählte sie "People". Sie hätten miteinander, aber auch mit Pierson Fode gespielt. Sie selbst genoss die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn ebenfalls. "Außerdem habe ich meinen Sohn so oft ich konnte geknuddelt", so Silverstone.

Der Weihnachtsfilm soll ab dem 12. November bei Netflix verfügbar sein. Regie führte Steve Carr, das Drehbuch lieferte Holly Hester.