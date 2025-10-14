A Merry Little Ex-Mas: Neuer Netflix-Weihnachtsfilm mit Alicia Silverstone und Oliver Hudson

Netflix kündigt mit "A Merry Little Ex-Mas" eine Weihnachtskomödie mit Alicia Silverstone und Oliver Hudson an. Als frisch geschiedenes Paar versuchen sie, ein harmonisches Fest zu feiern - doch Chaos ist vorprogrammiert.
Netflix läutet die Weihnachtszeit ein: Der Streamingdienst hat einen ersten Trailer zur romantischen Komödie "A Merry Little Ex-Mas" veröffentlicht. In dem Film stehen Alicia Silverstone (49) und Oliver Hudson (49) erstmals zusammen vor der Kamera - und spielen das frisch geschiedene Paar Kate und Everett.