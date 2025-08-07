A Little More: Ed Sheeran und Rupert Grint feiern Reunion

Ed Sheeran veröffentlicht das Musikvideo zu seiner neuen Single "A Little More". Zum zweiten Mal tritt Rupert Grint für ihn vor die Kamera und schlüpft wieder in seine Rolle aus dem "Lego House"-Video.
Ed Sheeran (34) und Rupert Grint (36) machen 14 Jahre nach "Lego House" wieder gemeinsame Sache. Der "Harry Potter"-Darsteller schlüpfte damals im Musikvideo in die Rolle des verrückten Sheeran-Fans. Das Video zur neuen Single "A Little More" aus dem kommenden Album "Play" erzählt die Geschichte weiter.