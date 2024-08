"A Knight of the Seven Kingdoms"

1 Das "Game of Thrones"-Universum erweitert sich. Foto: imago/ZUMA Wire

Nach der zweiten Staffel von "House of the Dragon" ist vor "A Knight of the Seven Kingdoms". Der erste Trailer zum nächsten Ableger von "Game of Thrones" stellt die Hauptfiguren Duncan und Ei vor.











Die zweite Staffel von "House of the Dragon" ist gerade zu Ende gegangen - und schon gibt es Bilder zum nächsten Ableger von "Game of Thrones". Der Streamingdienst Max hat via Instagram den ersten Teaser zu "A Knight of the Seven Kingdoms" veröffentlicht.