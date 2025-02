A Hollywood Tragedy: Warum starb Matthew Perry? Neue Doku sucht nach Antworten

1 Matthew Perry wurde nur 56 Jahre alt. Foto: imago/ZUMA Press Wire

Im Oktober 2023 starb Matthew Perry an einer Überdosis Ketamin. Eine neue Doku versucht nun, offene Fragen über das Leben und den Tod des "Friends"-Stars zu beantworten.











Es wirkt geradezu unglaublich: Seit rund eineinhalb Jahren weilt Matthew Perry (1969-2023) nun schon nicht mehr unter uns. Am 28. Oktober 2023 starb der "Friends"-Star im Alter von lediglich 54 Jahren an den "akuten Auswirkungen von Ketamin", wie es später im Autopsie-Bericht heißt. Eine neue Peacock-Doku namens "Matthew Perry: A Hollywood Tragedy", die in den USA seit vergangenem Dienstag zu sehen ist, versucht sich an der schweren Aufgabe, Gründe für die Tragödie zu liefern. War Perrys Tod gar unvermeidbar?