A Family Affair-Star: Nicole Kidman vertraut auf ehrliches Feedback ihrer Töchter

Hollywoodstar Nicole Kidman (57) ist ein leidenschaftlicher Familienmensch. Als sie im April bei der 49. jährlichen AFI Lifetime Achievement Awards Gala für ihr Lebenswerk geehrt wurde, nahm sie neben ihrem Ehemann Keith Urban (56) auch erstmals ihre beiden Töchter Sunday Rose (15) und Faith Margaret (13) mit auf den roten Teppich. Wie sie nun dem "People"-Magazin verriet, eignen sich die beiden Teenys mittlerweile nicht nur als Begleitung für glamouröse Abendveranstaltungen, sondern offenbar auch als ernstzunehmende Beraterinnen.

Kidman will keine "Schleimer" um sich haben

Das Interview führte sie an der Seite ihres Schauspielkollegen Zac Efron (36), mit dem sie seit dem 28. Juni in der romantischen Komödie "A Family Affair" auf Netflix zu sehen ist. In dem Film verkörpert Kidman eine Mutter, die sich in eine chaotische Beziehung mit dem ehemaligen Chef ihrer Tochter verstrickt, der diese jedoch auch als persönliche Assistentin zurückgewinnen will.

Wie das Feedback ihrer eigenen Töchter zu dem Film ausfiel, verriet sie in dem Gespräch nicht, beteuerte jedoch, dass die beiden für die Einschätzung ihrer schauspielerischen Leistungen sehr brauchbar und "unterstützend" seien. "Ich denke, es ist wichtig, keine Schleimer um sich zu haben", meint Kidman. Trotzdem gehe es ihr bei solchen familieninternen Beratungen natürlich nicht darum, "wirklich schreckliche Kritik zu bekommen".

Für einen bestimmten anderen Star dürften ihre Töchter nicht sonderlich viel Kritik in petto haben. "Sie schwärmen wirklich für Joey", erzählte Nicole Kidman kürzlich "Entertainment Tonight". Gemeint ist Joey King (24), die ebenfalls in "A Family Affair" mitspielt. "Das ist doch schön, oder? Sie sind mit Joey aufgewachsen." King ist zwar erst 24 Jahre jung, im Showbiz jedoch ein alter Hase. Schon als Kind stand sie unter anderem für "Hotel Zack & Cody" vor der Kamera.