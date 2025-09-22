A Big Bold Beautiful Journey: Margot Robbie: Neuer Film floppt zum Start

Margot Robbies neuer Film "A Big Bold Beautiful Journey" kann den Erwartungen offenbar nicht gerecht werden. Die Fantasy-Romanze mit Colin Farrell floppt zum Start.

"Barbie"-Star Margot Robbie (35) muss an den Kinokassen einen Rückschlag hinnehmen. Ihr neuer Film "A Big Bold Beautiful Journey" spielte laut "Variety" in seinem Heimatmarkt zunächst nur 3,5 Millionen US-Dollar ein. Weltweit gesehen liegt die Fantasy-Romanze mit Colin Farrell (49) demnach bei 8 Millionen Dollar. Viel zu wenig bei einem Budget von angeblich 50 Millionen Dollar.

"A Big Bold Beautiful Journey" fällt auch bei Kritik durch Der Flop von "A Big Bold Beautiful Journey" kommt nicht wirklich überraschend. Schließlich fiel der Film auch bei der Kritik durch. Die Sammelseite "Rotten Tomatoes" zeigt an, dass nur 38 Prozent der Rezensionen positiv sind. Beim Publikum kommt der Film mit 58 Prozent Zustimmung nur unwesentlich besser an. Die Darstellung der Hauptdarsteller wird gelobt.

In "A Big Bold Beautiful Journey" spielen Margot Robbie und Colin Farrell zwei Fremde, die von einem magischen Navigationssystem durch eine Reise durch Vergangenheit und Zukunft gelotst werden. Regie führte der gebürtige Südkoreaner Kogonada, der mit Farrell bereits in "After Yang" (2021) zusammengearbeitet hatte.

Bald können sich deutsche Fans ein eigenes Bild machen. "A Big Bold Beautiful Journey" läuft am 2. Oktober in den deutschen Kinos an.