A Big Bold Beautiful Journey: Margot Robbie: Neuer Film floppt zum Start

Margot Robbies neuer Film "A Big Bold Beautiful Journey" kann den Erwartungen offenbar nicht gerecht werden. Die Fantasy-Romanze mit Colin Farrell floppt zum Start.
"Barbie"-Star Margot Robbie (35) muss an den Kinokassen einen Rückschlag hinnehmen. Ihr neuer Film "A Big Bold Beautiful Journey" spielte laut "Variety" in seinem Heimatmarkt zunächst nur 3,5 Millionen US-Dollar ein. Weltweit gesehen liegt die Fantasy-Romanze mit Colin Farrell (49) demnach bei 8 Millionen Dollar. Viel zu wenig bei einem Budget von angeblich 50 Millionen Dollar.