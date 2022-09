8 An der Ausfahrt Böblingen-Sindelfingen wird der Verkehr aus Richtung Süden ausgeleitet Foto: Stefanie Schlecht

Wegen Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke muss die A 81 am Samstag zwischen Böblingen und Sindelfingen voll gesperrt werden. Das legt das Kreuz Stuttgart am Samstagmittag lahm.















Es ist die vierte Sperrung der A 81 innerhalb eines Jahres: An diesem Wochenende ist die wichtige Schlagader von Freitagabend bis Sonntagmorgen zwischen der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen und Sindelfingen-Ost für den Verkehr voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke zwischen Böblingen und Sindelfingen, an der das Gerüst abgebaut wird. Während die Böblinger Innenstadt am Samstagvormittag noch von der Blechlawine verschont blieb, staut sich der Verkehr seit Mittag auf der A 81 in beiden Richtungen erheblich. Auch die Innenstädte sind seit Samstagmittag erheblich belastet.

Die Sperrung ab der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost löst einen erheblichen Rückstau aus Richtung Stuttgart aus. Der Verkehr pfropft schon auf Höhe Stuttgart-Vaihingen, wodurch das Autobahnkreuz Stuttgart lahmgelegt ist wie sonst nur im Berufsverkehr. Die Umleitungsstrecke von Sindelfingen-Ost durch die Sindelfinger Innenstadt ächzt ebenfalls unter der Verkehrslast. Wer mit dem Auto in Richtung der vielen Einkaufsmöglichkeiten unterwegs ist, sollte einige Extrazeit und Nerven mitbringen.

Aus Fahrtrichtung Singen beginnt der Rückstau Stand Samstagmittag auf Höhe Böblingen-Hulb. Tipp: Wer in die Böblinger Innenstadt gelangen will, fährt schon bei der Anschlussstelle Böblingen-Süd/Ehningen ab. Doch spätestens auf dem Elbenplatz wird der Verkehr zähflüssig. Grund: Die wichtige Schlagader Poststraße ist ausgerechnet an diesem Samstag im unteren Bereich gesperrt, da eine Glasfaserleitung verlegt wird. Die Umleitung der Sperrung läuft über die Leibnizstraße am ehemaligen Smart-Areal entlang Richtung S-Bahnhof Goldberg.

Sobald die Bauarbeiter die Sperrung der Autobahn am Sonntagmorgen aufheben, wird allerdings die Sindelfinger Straße für den Verkehr dicht gemacht. In Vorbereitung für den A 81-Ausbau werden Versorgungsleitungen verlegt, und im umliegenden Straßennetz wird die Verbindungsrampe der Sindelfinger Straße mit der Leibnizstraße umgebaut. Wie die zuständige Projektgesellschaft Deges mitteilt, wird dieser Bereich von Sonntag, 25. September, bis vermutlich Montag, 10. Oktober, voll gesperrt.

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung

Für die Einrichtung der Sperrung wird zudem die Sindelfinger Straße zwischen Tal-/Jahnstraße und Waldenbucher Straße in Sindelfingen am Sonntag, 25. September, ganztägig voll gesperrt. Der Beginn der Arbeiten erfolgt in Koordination mit dem Abschluss der A 81-Vollsperrung.