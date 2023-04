1 Hier ist die A 81 von Montag um 22 Uhr bis Dienstagfrüh um 5 Uhr voll gesperrt. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Seit diesem Montag ist die neue Eisenbahnbrücke über die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen in Betrieb. Nun wird noch der provisorische Übergang abgebaut, der in den vergangenen Monaten übergangsweise benutzt wurde. Dafür muss in der Nacht zum Dienstag die Autobahn nochmals komplett gesperrt werden.









Die neue Eisenbahnbrücke, die die Bahnhöfe in Sindelfingen und Böblingen miteinander verbindet, ist an diesem Montag in Betrieb gegangen.

In der Nacht vom Montag auf Dienstag machen die Straßenbauer in diesem Zusammenhang die Autobahn noch einmal dicht. Von 22 und 5 Uhr ist die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Dann sind erneut die Kräne im Einsatz, um die provisorische Hilfsbrücke wieder abzubauen. Sie hatte in den vergangenen Monaten übergangsweise ihren Dienst getan. Eine Umleitung für die Autofahrer ist ausgeschildert.

Bis 2026 bleibt die A 81 eine Großbaustelle. Neun Über- und Unterführungen müssen auf dem 7,2 Kilometer langen Abschnitt abgerissen und neu gebaut werden, damit in Zukunft genügend Platz für die sechsspurige Trasse besteht. Dazu zählte auch die Brücke der Rankbachbahn, die Böblingen mit Renningen verbindet und Teil der S-Bahnline 60 ist. Statt des bisherigen 47 Meter breiten Übergangs übernimmt nun die 110 Meter lange Brücke den Job.