A 81: So sieht die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen künftig aus

Eine neue Brücke, eine neue Auffahrt über das Flugfeld und eine neue Mega-Kreuzung. Die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen wandelt sich.
Mit der Großbaustelle auf der A 81 verändert die Autobahn beinahe täglich ihr Aussehen. Erst vergangenes Wochenende wurden unter Vollsperrung neue Brückenteile an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen eingesetzt. Die neue Querung wird die alte Brücke ersetzen, die Böblingen mit Sindelfingen verbunden hat. Doch die Brücke ist nicht die einzige Veränderung an dieser Stelle.