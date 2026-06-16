A 81: So sieht die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen künftig aus

Eine neue Brücke, eine neue Auffahrt über das Flugfeld und eine neue Mega-Kreuzung. Die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen wandelt sich.

Mit der Großbaustelle auf der A 81 verändert die Autobahn beinahe täglich ihr Aussehen. Erst vergangenes Wochenende wurden unter Vollsperrung neue Brückenteile an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen eingesetzt. Die neue Querung wird die alte Brücke ersetzen, die Böblingen mit Sindelfingen verbunden hat. Doch die Brücke ist nicht die einzige Veränderung an dieser Stelle.

Die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen rund um das Brückenbauwerk funktioniert inzwischen komplett anders als noch vor einigen Jahren. Die wohl deutlichste Umgestaltung ist die neue Auf- und Abfahrt, die seit Frühsommer 2025 über das Flugfeld führt. Grund für diese Veränderungen ist der Ausbau der Autobahn von vier auf sechs Spuren. Die A 81 wird dadurch - logischerweise - breiter und braucht mehr Platz. Deshalb müssen alte Brücken gegen längere ausgetauscht und Autobahnanschlüsse angepasst werden.

Auf diesem Bild ist der alte Zustand noch zu sehen: rechts die Rampen auf Böblinger Seite und links die Rampen auf Sindelfinger Seite. Foto: Stefanie Schlecht

Wie es an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen früher aussah

Sowohl auf Böblinger als auch auf Sindelfinger Seite fuhren die Autos über Rampen auf die Autobahn auf und von ihr ab. Beide Rampen dockten an die Brücke an, die derzeit erneuert wird. Mit dem Ausbau der A 81 von vier auf sechs Spuren musste die Rampe auf Böblinger Seite weichen.

Was sich verändert hat

Die neue Auf- und Abfahrt auf Böblinger Seite führt seit Frühsommer 2025 über das Flugfeld (auf der Grafik in rot). Ein Autofahrer, der aus Richtung Singen kommt und nach Böblingen will, nimmt seither die neue Ausfahrt über das Flugfeld. Und alle, die in diesem Bereich auf die Autobahn in Richtung Stuttgart fahren, nutzen ebenfalls die Auffahrt über das Flugfeld. Mit aktuell einer Einschränkung: Derzeit ist die Abfahrt von Singen kommend wegen Bauarbeiten bis zum 29. Juni gesperrt.

Der neue Anschuss auf dem Flugfeld ist aber nicht die einzige Veränderung in diesem Bereich. Autofahrer, die regelmäßig über die Behelfsbrücke von Böblingen nach Sindelfingen fahren, werden es gemerkt haben. Sie müssen sich derzeit an einer Baustelle auf Höhe des Tower 66 und des Bauhofs vorbeidrücken. Dort arbeitet die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), die den Ausbau der A 81 plant und koordiniert, an einer neuen Mega-Kreuzung (in gelb).

Die Anschlussstelle verändert sich: Die neue Rampe auf die Flugfeld-Allee in rot, der neue Abschnitt der Flugfeld-Allee blau gestrichelt und die neue Mega-Kreuzung in gelb. Noch ohne konkretes Baudatum ist die Querspange Ost (gelb gestrichelt). Ungefähr gleich zu heute bleibt die Rampe auf Sindelfinger Seite (hellrot). Foto: Locke

Was sich ändern wird

Voraussichtlich noch in diesem Jahr entsteht ein neues Stück Flugfeld-Allee hinter dem Tower 66 (in blau gestrichelt). Dieses neue Stück Flugfeld-Allee mündet in die neue Mega-Kreuzung (gelb), an der die Deges derzeit baut. Und - noch in fernerer Zukunft - kommt die Querspange Ost (gelb gestrichelt) dazu. Sie soll das Zentrum von Böblingen - so die Erwartungen - entlasten. Ein konkretes Baudatum gibt es für die Querspange noch nicht. Bei einem Bürgertermin stellte Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) jedoch das Jahr 2029 als mögliches Datum einer Fertigstellung in Aussicht.

Sind Mega-Kreuzung und Querspange Ost fertig, könnte das künftig so funktionieren: Ein Autofahrer, der aus Richtung Singen kommt und einen Stau auf der A 81 umfahren will, nimmt die neue Ausfahrt über das Flugfeld und biegt dann nach links Richtung Altstadt ab. Aber statt wie gewohnt zwischen Festplatz und Tower 66 hindurch auf die Wolfgang-Brumme-Allee zu fahren, nimmt er vorher einen Abzweig. Auf Höhe des Festplatzes hat er dann nämlich die Option auf das neue Teilstück der Flugfeld-Allee (blau gestrichelt) abzubiegen.

Hinter dem hier zu sehenden weißen Gebäude führt künftig ein Abzweig der Flugfeld-Allee entlang. Foto: Anke Kumbier

Danach geht es über die neue Mega-Kreuzung (gelb). Der Autofahrer überquert die Kreuzung und fährt auf der Querspange Ost (gelb gestrichelt) weiter - dort, wo aktuell noch der Bauhof der Technischen Betriebsdienste von Böblingen und Sindelfingen steht. Weiter geht es auf die Leibnizstraße bis zur Anschlussstelle Böblingen-Ost, wo er sich wieder auf die Autobahn einklinken kann.

Noch steht der Bauhof (weißes Gebäude) im Weg: Künftig soll hier die Querspange-Ost, parallel zur A 81, entlang führen. Foto: Anke Kumbier

Im Gegensatz zur Böblinger Seite wandelt sich auf Sindelfinger Seite - fast - nichts. Die existierende Rampe (hellrot) bleibt, wo sie ist und dient weiterhin als Auffahrt in Richtung Singen und als Abfahrt von Stuttgart kommend. Einzige Veränderung: Sowohl die Ein- als auch die Ausfahrt werden breiter. Sie verfügen laut Deges künftig jeweils über zwei Fahrspuren. Bislang haben sie jeweils eine. Der Umbau steht voraussichtlich ab Anfang 2027 an. Außerdem wird eine Unterführung für Radfahrer entsprechend der breiteren Rampe verlängert und zugleich von drei auf fünf Meter verbreitert.

Viele der Veränderungen betreffen vor allem Autofahrer - aber nicht nur. Radler und Fußgänger sollen die neue Brücke, die am Wochenende in Teilen eingehoben wurde, künftig nur noch in eine Richtung überqueren - und zwar von Böblingen kommend auf der rechten Seite. Den Rad- und Fußverkehr von Sindelfingen nach Böblingen wollen die Verantwortlichen über eine neue Rad- und Fußbrücke über die Autobahn führen. Für den Bau dieser Brücke gibt es laut OB Belz allerdings aktuell noch keinen Zeitplan.

Ausfahrt übers Flugfeld aktuell gesperrt

Wer von Singen kommend auf der A 81 unterwegs ist, kann noch bis zum 29. Juni, 5 Uhr, an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen nicht von der Autobahn ausfahren. Als Grund nennt die Deges Erdbaumaßnahmen und Bauvorbereitungsarbeiten im Anschlussstellenbereich.