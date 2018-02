A 81 Richtung Heilbronn Lastwagen krachen aufeinander – Autobahn gesperrt

13. Februar 2018

Wohl weil ein LKW-Fahrer das Ende eines Staus übersehen hat, kracht er in einem Lastkraftwagen vor ihm. Die Bergung gestaltet sich schwierig, die A 81 ist komplett gesperrt.





Steinheim an der Murr - Ein Unfall mit drei Lastwagen hat am Dienstagabend zu einer Vollsperrung auf der A 81 in Richtung Heilbronn geführt. Nach Angaben der Polizei übersah wohl ein Lkw-Fahrer ein Stauende auf Höhe des Parkplatzes Kälbling auf der Gemarkung von Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) und fuhr gegen 15.45 Uhr auf einen anderen Lkw auf.

Dieser und ein weiterer Lastkraftwagen verkeilten sich durch die Kollission so kompliziert, dass sich die Bergungsarbeiten schwierig gestalten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei der Lastwagenfahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt, einer musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Kilometer Stau

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Durch die Vollsperrung entstand ein Stau von mehreren Kilometern. Derzeit hält der Stau noch an. Die Polizei kann noch nicht sagen, wann sie zumindest den Standstreifen wieder freigeben kann. Der war für kurze Zeit freigegeben worden, um Verkehr abfließen zu lassen, musste dann aber wieder gesperrt werden, um die Bergung nicht zu gefährden.