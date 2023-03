1 Bei Ludwigsburg wird neben der A81 die Straße sowie eine Brücke ertüchtigt (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Aus- und Auffahrt Ludwigsburg-Süd ist für Autofahrer, die von Norden kommen oder in Richtung Stuttgart auf die A81 fahren wollen, für eine Woche gesperrt. Ab Montag, 3. April, sanieren das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) und der Landkreis Ludwigsburg Teile der Landes- und Kreisstraße bei Möglingen. Neben der Fahrbahndecke wird auch die Brücke über die Stammheimer Straße ertüchtigt.

Die Arbeiten sind in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste erstreckt sich auf der Landesstraße von der Autobahnausfahrt bis vor den Abzweig nach Möglingen (Ludwigsburger Straße) und dauert voraussichtlich eine Woche. Die zweite Bauphase schließt daran an und geht bis zur Kreuzung mit der Landesstraße, die nach Stammheim und Kornwestheim führt. Innerorts wandert die Baustelle bis zur Kreuzung mit der Hohenzollernstraße in Möglingen. Für die zweite Bauphase sind vier Wochen anberaumt.

Der Verkehr aus Norden (aus Richtung Heilbronn) wird über die Ausfahrt Zuffenhausen und die B 10 in Richtung Schwieberdingen und über Markgröningen nach Möglingen geleitet. Von Süden auf der A 81 kommend bleibe die Ausfahrt Ludwigsburg-Süd grundsätzlich befahrbar, teilt das RP mit. Autofahrer werden jedoch gebeten, ebenfalls die Umleitung und damit eine Ausfahrt früher (Zuffenhausen) zu nehmen. Die Umleitung in Gegenrichtung, von Möglingen kommend auf die A81 in Richtung Stuttgart, erfolgt analog. Auch innerorts ist von Ludwigsburg nach Möglingen (Waldäcker, Mörike-, Daimler- und Hohenzollernstraße) eine Umleitung ausgeschildert. Dasselbe gilt für den zweiten Bauabschnitt, der ab Dienstag, 11. April, beginnt und rund vier Wochen dauert. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf rund eine Million Euro.