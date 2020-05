1 Die Polizei hat kurz vor dem Engelbergtunnel einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Autofahrern fällt auf der A6 ein schwarzer Landrover auf, weil der Fahrer sein Auto kaum kontrollieren kann. Im Kreis Ludwigsburg lotsen Polizisten den 48-Jährigen schließlich auf einen Parkplatz. Seinen Führerschein ist der Mann los.

Kreis Ludwigsburg - Ein Landrover-Fahrer ist stark alkoholisiert über die Autobahn 81 im Kreis Ludwigsburg gegondelt. Dass der Betrunkene auf seinem Schlingerkurs am Samstag mehrfach mit seinem Auto hängen blieb, störte ihn offenbar nicht. Wie die Polizei mitteilt, war der 48-Jährige anderen Autofahrern bereits auf der A 6 zwischen Heidelberg und dem Kreuz Weinsberg aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf den Standstreifen geriet. Außerdem blinkte der schwarze Landrover Discovery dauerhaft, obwohl er nicht die Spur wechselte. Anschließend bog der Mann in Richtung Stuttgart auf die A 81 ab, an seinem unsicheren Fahrstil änderte sich nichts.

Ab der Ausfahrt Stuttgart-Feuerbach lotste ein Streifenwagen den Geländewagen mit Heidelberger Kennzeichen zum Parkplatz Engelberg. Dort bemerkten die Beamten, dass der 48-Jährige stark alkoholisiert war. Er musste seinen Führerschein abgeben. Am Landrover fanden sie zudem frische Unfallspuren. Woher diese stammen, muss noch geklärt werden.

Zeugen, denen der schwarze Land Rover aufgefallen ist oder von dem 48-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0711/68690 zu melden.