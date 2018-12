A 81 Der Engelbergtunnel steht immer unter Druck

Von Alexander Ikrat 11. Dezember 2018 - 15:00 Uhr

Auch am Südportal des Engelbergtunnels wird es während der Sanierungszeit eng zugehen. Im Hintergrund ist die ehemalige A 81-Trasse als Wiese zu erkennen, links oben die Spitze des Engelbergturms. Foto: factum/Granville

Er ist einer der größten Autobahntunnel Europas – auch mit seinen Widersprüchlichkeiten. Der Engelbergbasistunnel muss 20 Jahre nach seiner Eröffnung für mehr als 100 Millionen Euro saniert werden. Für viele Menschen in seiner Umgebung gilt er als Glücksfall.

Leonberg - Alexander Kühnel will sich sein Leben ohne den Engelbergtunnel gar nicht vorstellen. Der Maschinenbauingenieur wohnt in Leonberg-Höfingen, Luftlinie kaum zwei Kilometer vom Nordportal des Tunnels entfernt. Als selbstständiger Händler von Maschinenbauteilen ist er Jahr für Jahr rund 40 000 Kilometer unterwegs. Weil sein Geschäftspartner in Salzburg sitzt, vorzugsweise auf der A 8. Trotzdem nimmt er fast nie den kurzen Weg durch Leonberg auf die Autobahn, sondern fährt erst nach Osten nach Ditzingen, um dann über die A 81 von Norden durch den Engelberg auf die A 8 zu kommen. Das sind über vier Kilometer mehr, doch der 50-Jährige schwört auf diese Strecke: „Ich fahr’ immer so, das ist ganz sicher der schnellste Weg.“