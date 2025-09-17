A 81 bei Sindelfingen: So sehen die neuen Lärmschutzwände für die A 81 aus

Ein Modell ist zu Testzwecken am Flugfeld aufgebaut. Das Besondere: Die Wände sind gebogen. An welchen Stellen sie gebaut werden sollen und wann.
Zehntausende Autos brausen tagtäglich die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen entlang. Das donnert und dröhnt. Deshalb wird auf Höhe der S-Bahnstation Goldberg die 850 Meter lange Überdeckelung gebaut. Doch sie ist nicht die einzige Lärmschutzmaßnahme, die die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft) an der Autobahn umsetzt: Auf beiden Seiten des Tunnels schließen künftig neue Lärmschutzwände an.