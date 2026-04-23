Ein Betonfertiger ist derzeit auf der A 81-Baustelle unterwegs. Hinter dem unscheinbaren Namen steckt eine 30 Meter lange Maschine – die aus einem bestimmten Grund nur nachts arbeitet.
Ein 30 Meter langer und 16 Meter breiter Koloss wälzt sich dieser Nächte die A 81 bei Sindelfingen entlang. Er sieht mächtig aus und bewegt sich doch äußerst behutsam. Innerhalb von acht Stunden kommt er etwa 350 Meter voran. Seine Größe ist der Grund, warum die A 81 in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt werden muss.