Ein Betonfertiger ist derzeit auf der A 81-Baustelle unterwegs. Hinter dem unscheinbaren Namen steckt eine 30 Meter lange Maschine – die aus einem bestimmten Grund nur nachts arbeitet.

Ein 30 Meter langer und 16 Meter breiter Koloss wälzt sich dieser Nächte die A 81 bei Sindelfingen entlang. Er sieht mächtig aus und bewegt sich doch äußerst behutsam. Innerhalb von acht Stunden kommt er etwa 350 Meter voran. Seine Größe ist der Grund, warum die A 81 in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt werden muss.

Dafür sieht die Autobahn dort, wo er gefahren ist, ganz anders aus als vorher. Die Maschine bringt den Beton für die neue Fahrbahn aus – etwa 3100 Tonnen in einer Nacht. Wo vorher nackter Asphalt war, liegt hinterher eine fast 30 Zentimeter dicke, glatt gestrichene, Betonschicht auf der Straße.

Beim Koloss handelt es sich um einen Betonfertiger. Anders als der Name vermuten lässt, stellt er den Beton nicht her, sondern verteilt ihn. Sein Aussehen erinnert ein bisschen an das Heck eines Frachtschiffs, das sehr gemächlich die Autobahn entlang fährt und dabei eine Betonfahrbahn baut.

Wo der Betonfertiger aktuell unterwegs ist

Die Maschine spielt beim sechsspurigen Ausbau der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen eine wichtige Rolle. Schließlich wird der komplette Abschnitt nach und nach mit Betonfahrbahnen ausgestattet. Erste Bereiche sind bereits fertig. Diese Woche ist der Betonfertiger auf der Fahrbahn Richtung Singen zwischen Tunnel und Sindelfingen-Ost unterwegs.

Am Wochenende wird der Betonfertiger umgesetzt. Er arbeitet dann auf der im Bild linken Seite weiter. Dort, wo die Fahrbahn vom Hellen ins Dunkle wechselt. Foto: Stefanie Schlecht

Am Dienstagabend arbeitet der Koloss auf Höhe des Breuningerlands. Er besteht streng genommen aus drei ähnlich aussehenden Maschinen, die auf einer Länge von circa 30 Metern direkt hintereinander fahren und die komplette Breite der Straße von 16 Metern einnehmen. Bei voller Fahrt erreicht er ein Tempo von etwa 0,6 Metern pro Minute.

Da bleibt genug Zeit, sich alles in Ruhe anzuschauen. Deges-Projektleiter Johannes Kuhn und Ulrich Poetzsch von IGS-Ingenieure erklären, was der Koloss genau macht. Die Deges – kurz für Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH – plant und koordiniert den Ausbau der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen.

Der nächtliche Einsatz hat einen bestimmten Grund

Gegen 20.30 Uhr, zu einer Zeit zu der andere schon gemütlich auf dem Sofa sitzen, legt der Betonfertiger erst richtig los. Etwa 40 Menschen arbeiten die Nacht durch. Dass der Koloss nachts unterwegs ist, hat einen einfachen Grund. Ein Teil des Betons wird auf dem Gelände der Firma Godel in der Nähe des Stuttgarter Flughafens gemischt.

So sieht es zwischen Maschinenteil eins und zwei aus. Der Betonhaufen rechts im Bild ist der Oberbeton, der von der zweiten Maschine verteilt wird. Foto: Anke Kumbier

Er muss also angeliefert werden. „Vom Mischen bis zum Ausbringen des Betons dürfen aber maximal 45 Minuten vergehen“, sagt Poetzsch. Sonst härte der Beton zu sehr aus. Tagsüber sei das Risiko, dass die Lkw im Stau stehen und nicht rechtzeitig ankommen, einfach zu groß.

Alles läuft nach einem vorgegebenen Takt. Lkw bringen den Beton – sogenannten Ober- und Unterbeton. Der gröbere Unterbeton kommt als untere und dickere Schicht auf die Straße, erklärt Kuhn. Der Oberbeton ist feiner und bildet die obere Schicht, auf der später die Autos rollen. Damit der Betonfertiger weiß, wie hoch und wie breit die Schichten werden dürfen, sind entlang der Fahrbahn Drähte gespannt. An ihnen tastet er sich entlang und nimmt Höhe und Breite ab.

Eine Maschine mit zahlreichen Funktionen

Bagger werfen ihm schaufelweise Beton vor. Wie mit einem überdimensionalen Bügeleisen, das auf der Breite von 16 Metern hin und her fährt, verteilt er zunächst den Beton, rüttelt ihn fest und setzt Dübel und Anker. Sie sollen verhindern, dass der Beton beim Aushärten auseinander wandert. Außerdem markiert die Maschine Fugen, die später in den Beton geschnitten werden. Die Fugen sind notwendig, damit sich der Beton bei Hitze und Kälte ausdehnen beziehungsweise zusammenziehen kann, erklärt Kuhn.

Während sich der erste Maschinenteil um den Unterbeton kümmert, wird der Oberbeton über ein Förderband zur zweiten Maschine gebracht und abgeladen. Die zweite Maschine bringt den Oberbeton auf dem Unterbeton aus und streicht ihn mit einem riesigen Wischer glatt. Die dritte Maschine setzt den letzten Feinschliff. Alles unter ständiger Beobachtung und begleitet von zahlreichen Handgriffen der Arbeiter.

Autobahn von Samstag auf Sonntag voll gesperrt

Noch bis Samstag ist der Betonfertiger auf diesem Abschnitt unterwegs. In der Nacht auf Sonntag, 26. April, wechselt er die Seite. Damit die Maschine nicht neu aufgebaut werden muss – Dauer dafür circa eine Woche – wird sie laut Kuhn in der Nacht „umgesetzt“. Dafür wird die A 81 von 22 Uhr bis 5 Uhr zwischen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost voll gesperrt.

Danach geht es auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart bis kurz vor das Kreuz Stuttgart weiter. Der Betonfertiger benötige dafür zwischen drei und fünf Tage, schätzt Poetzsch. „Dann ist die Fahrbahn dort in Grundzügen fertig“, sagt Kuhn. Bis Autos darauf fahren dürfen dauert es aber noch. Der Beton muss 14 Tage aushärten, die Oberfläche bearbeitet werden und es fehlen noch Schilder und Markierungen.

„Die Autos dürfen dann voraussichtlich Ende Juli oder Mitte August auf den neu betonierten Abschnitt Richtung Stuttgart“, sagt Kuhn. Ein Schritt, der die Verkehrssituation deutlich entspannen dürfte. Denn dadurch entfällt die kurze Einfädelspur an der Autobahnauffahrt Böblingen-Ost. Eine Stelle, an der sich aktuell fast immer der Verkehr knäuelt.

Teilabschnitt bald fertig betoniert

Kleiner Meilenstein

Erreicht der Betonfertiger das Ausbauende am Kreuz Stuttgart, ist auch ein kleiner Meilenstein erreicht. Dann ist die südliche Fahrbahn (Fahrtrichtung Stuttgart) vom Tunnel bis zum Kreuz Stuttgart komplett betoniert

Grinding

Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird er mit einem speziellen Verfahren namens Grinding bearbeitet. So soll die Oberfläche leiser und griffiger werden.