1 Wegen eines Feuerwehreinsatzes war die A81 im Kreis Ludwigsburg gesperrt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Mitten in der Nacht und mitten auf der A81 schlagen aus dem Motor eines Lastwagens Flammen. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.















Link kopiert

Wegen einer brennenden Zugmaschine war die Autobahn 81 am frühen Samstagmorgen kurzzeitig komplett gesperrt. Kurz nach der Ausfahrt Mundelsheim war gegen 3.15 Uhr im Motorraum eines Lasters ein Feuer ausgebrochen. Der 35-jährige Fahrer brachte sich in Sicherheit, die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf den Anhänger, der mit Reinigungsmittel beladen war, übergriffen. Der Schaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro. Die Strecke war in Richtung Stuttgart für gut eine halbe Stunde komplett dicht. Erst in den Morgenstunden war die komplette Autobahn wieder frei. Zu Staus kam es aber nicht.