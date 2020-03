1 Auf der A s81 bei Ludwigsburg rollt bald wieder schweres Gerät an. Foto: factum/Weise/Simon Granville/factum

Die Fahrbahn in Richtung Leonberg wird ab Mitte April saniert, Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen. Auch auf dem Streckenabschnitt in Freiberg am Neckar muss sehr kurzfristig etwas erneuert werden.

Ludwigsburg/Freiberg am Neckar - Im vergangen Jahr wurde bereits über Monate die Autobahn 81 im Kreis Ludwigsburg saniert, nun gehen die Arbeiten in die nächste Runde. Das Regierungspräsidium (RP) teilt mit, dass die Fahrbahndecke der A 81 zwischen der Auffahrt Ludwigsburg-Nord und der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd in Richtung Leonberg in den kommenden Wochen auf einer Strecke von rund 3,9 Kilometern erneuert wird.

Die Bauarbeiten sind in zwei Abschnitte gegliedert, sodass der Verkehr auf der Strecke weiterhin fließen kann. Voraussichtlich von Samstag, 14. April, an werden der linke und der mittlere Fahrstreifen neu asphaltiert, anschließend sind die rechte Spur und der Standstreifen dran. Während der neun Wochen dauernden Arbeiten stehen so weiterhin drei Spuren – allerdings mit geringerer Breite – zur Verfügung.

Lärmschutzwand muss abgebaut werden

Von Dienstag, 31. März, an wird im Zuge der Sanierung die Auffahrt in Ludwigsburg-Süd in Richtung Heilbronn dicht gemacht. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Anfang Juni. Der Verkehr wird in dieser Zeit über Freiberg am Neckar nach Pleidelsheim umgeleitet.

Überdies wird in der kommenden Woche die Lärmschutzwand an der A 81 bei Freiberg/Neckar abgebaut. Auch an dieser Stelle kommt es deshalb zu Einschränkungen. Die Wand muss „aus Gründen der Verkehrssicherheit schnellstmöglich entfernt werden“, heißt es dazu aus dem Regierungspräsidium. Das habe die turnusmäßige Überprüfung ergeben. Bis eine neue Lärmschutzwand aufgebaut ist, wird ein Provisorium aufgestellt. Wann das passiert, ist aber noch nicht klar.