1 Auf der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Nord hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Polizei ist auf der Suche nach einem rabiaten Autofahrer, der am Dienstag einen anderen Verkehrsteilnehmer von der Autobahnauffahrt in Ludwigsburg gedrängt hat.

Ludwigsburg - Die Polizei sucht nach einem Verkehrsrowdy, der am Dienstagmorgen einen Seat von der Autobahnauffahrt in Ludwigsburg gedrängt hat. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-jährige Seat-Fahrer gegen 8.15 Uhr an der Auffahrt Ludwigsburg-Nord auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart gefahren. Als er sich auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Auffahrt befand, wollte der bislang unbekannte Autofahrer vom rechten Fahrstreifen nach links wechseln. Dabei missachtete er den Seat. Der 21-Jährige wich nach links in den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Seat-Fahrer fuhr einen Leitpfosten in einem angrenzenden Graben um und durchpflügte die Wiese. Den Unfallverursacher, der laut Polizei in einem schwarzen Audi Coupé A5 oder A7 unterwegs war, scherte das nicht, er fuhr einfach in Richtung Stuttgart davon.

An dem Seat entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/68 69 0 bei der Polizei zu melden.