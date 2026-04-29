A 81 bei Leonberg: Zweite Spur im Engelbergtunnel ist offen – trotzdem Staugefahr zum 1. Mai

Ausflügler und Urlauber: Der ADAC hat seine Stauprognose fürs Feiertagswochenende veröffentlicht. Darin taucht wenig überraschend auch die A 81 mitsamt Engelbergtunnel auf.
Pünktlich zum verlängerten Wochenende um den 1. Mai ist in der beschädigten Weströhre des Engelbergtunnels die zweite Spur wieder freigegeben worden. Staugeplagte Pendler gelangen künftig also wieder etwas stressfreier auf der A 81 aus Richtung Heilbronn zum Autobahndreieck Leonberg und damit in Richtung Stuttgart oder Karlsruhe.