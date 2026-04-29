A 81 bei Leonberg: Zweite Spur im Engelbergtunnel ist offen – trotzdem Staugefahr zum 1. Mai

Ausflügler und Urlauber: Der ADAC hat seine Stauprognose fürs Feiertagswochenende veröffentlicht. Darin taucht wenig überraschend auch die A 81 mitsamt Engelbergtunnel auf.

Pünktlich zum verlängerten Wochenende um den 1. Mai ist in der beschädigten Weströhre des Engelbergtunnels die zweite Spur wieder freigegeben worden. Staugeplagte Pendler gelangen künftig also wieder etwas stressfreier auf der A 81 aus Richtung Heilbronn zum Autobahndreieck Leonberg und damit in Richtung Stuttgart oder Karlsruhe.

Am 3. März war die Weströhre beim Brand eines Lkw schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie wurde erst komplett gesperrt, Mitte März dann zunächst eine Spur wieder freigegeben. Am vergangenen Samstag folgte Spur Nummer zwei, sodass auch der Reiseverkehr rund um den Feiertag ein wenig entspannter rund um Leonberg fließen kann.

ADAC erwartet bereits am 30. April deutlich mehr Verkehr auf den Straßen

Dennoch hat der ADAC – erwartungsgemäß – die A 81 mit in seine Stauprognose für das 1.-Mai-Wochenende aufgenommen. Denn der „Tag der Arbeit“ sorge „bereits am Donnerstag, 30. April, für deutlich mehr Verkehr auf Deutschlands Straßen“. Für viele Leute stehen Kurzurlaube und Ausflüge auf dem Programm. „Entsprechend ist mit starkem Verkehrsaufkommen und zahlreichen Staus zu rechnen.“ In den vergangenen Jahren habe der 30. April regelmäßig zu den staureichsten Tagen des Jahres gezählt.

Besonders hoch sei die Staugefahr laut ADAC am Donnerstagnachmittag und -abend sowie am Freitagvormittag deutschlandweit auf den Routen in Richtung Süden, in die Alpen, zu den Küsten und in andere Ausflugsregionen. Am Sonntagnachmittag sei dann zudem mit leicht erhöhtem Rückreiseverkehr durch Tagesausflügler zu rechnen.

Eine Einschränkung schiebt der ADAC allerdings gleich nach: „Sollten die Preise für Benzin und Diesel auf hohem Niveau bleiben, könnte dies das Staugeschehen allerdings dämpfen.“ Bereits am Osterwochenende seien geringere Stauzahlen zu beobachten gewesen, was auf einen Verzicht auf einzelne Autofahrten hindeute.

Auch Frühlingsfeste führen laut ADAC zu mehr Verkehr

Der Automobilclub weist zudem auf ein vor allem für die Region Stuttgart relevantes Thema hin: „Neben dem Cannstatter Wasen in Stuttgart führen auch in anderen Städten Frühlingsfeste zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen.“ Das Frühlingsfest in Stuttgart dauert noch bis zum 10. Mai.

Konkret nennt der ADAC in Baden-Württemberg folgende für das kommende Wochenende staugefährdete Autobahnen:

A 5 (Karlsruhe – Basel)

A 6 (Mannheim – Heilbronn – Nürnberg)

A 8 (Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg)

A 81 (Singen – Stuttgart)

Die gute Nachricht lautet: Vollsperrungen sind weder in Baden-Württemberg noch in und um Leonberg angekündigt.