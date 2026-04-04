Eine Perspektive gibt es möglicherweise nach Ostern: Nach dem Lkw-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg ist unklar, wann in der Weströhre weitere Spuren geöffnet werden können.
Die Reparatur des Engelbergtunnels bei Leonberg dauert bereits mehrere Wochen. Allerdings gibt es bislang keine Anzeichen auf ein schnelles Ende der Arbeiten. „Wir alle hoffen, in der Woche nach Ostern klarer zu sehen“, betont Wolfgang Grandjean, Leiter Unternehmenskommunikation der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, in seiner Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung. Neues – oder gar einen Zeitplan – gebe es derzeit nicht zu vermelden.