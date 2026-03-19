1 Gesperrt: Am Wochenende ist der Engelbergtunnel komplett dicht. Foto: Simon Granville

Der Engelbergtunnel wird am Wochenende für einige Stunden komplett gesperrt. Das hat aber ausnahmsweise nichts mit dem Lkw-Brand vom 3. März zu tun.











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Diese Sperrung des Engelbergtunnels bei Leonberg hat ausnahmsweise nichts mit dem Lkw-Brand vom 3. März zu tun. Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der Oströhre des Tunnels – also in Fahrtrichtung Heilbronn – werden am Wochenende die automatischen Brandmeldeeinrichtungen getestet. „Dabei handelt es sich um eine planmäßig durchgeführte Sicherheitsmaßnahme, die nicht im Zusammenhang mit dem Brand vom 3. März in der Weströhre steht“, teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.