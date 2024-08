Ein Lkw-Fahrer nötigt am Mittwoch auf der A 81 einen Sprinterfahrer. Der Fahrer des Sprinters reagiert besonnen – sonst wäre es vielleicht nicht bei einem beschädigten Außenspiegel geblieben.

Vermutlich weil er ihm zu langsam unterwegs war, hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch auf der Autobahn bei Korntal-Münchingen einen Sprinterfahrer genötigt.

Laut der Polizei fuhr der 43-Jährige Sprinterfahrer gegen 13.15 Uhr mit seinem Transporter von Mercedes auf der A 81 im Engelbergtunnel Richtung Heilbronn, als sich von hinten ein Sattelzug näherte – dessen Fahrer mehrfach die Lichthupe betätigte. An der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verließ der Sprinterfahrer, der zudem einen Anhänger montiert hatte, die Autobahn in Richtung Schwieberdingen. Der Lkw-Fahrer blieb an ihm dran und wurde zunehmend aggressiver.

Er überholte den 43-Jährigen, scherte vor dem Transporter wieder ein und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Als der Unbekannte ausstieg und auf den Sprinterfahrer zuging, setzte der 43-Jährige seine Fahrt fort, um einem Streit aus dem Weg zu gehen. Dabei passierte er den abgestellten Lkw und den Brummifahrer. Der schlug währenddessen gegen den rechten Außenspiegel des Sprinters und beschädigte ihn. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Wer hat Hinweise?

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise geben kann, insbesondere zu der Fahrweise der beiden Beteiligten im Engelbergtunnel und danach, möge sich unter der Telefonnummer: 0711 / 68 69-0 oder per E-Mail an: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de melden.