Das Tier dreht derart durch, dass der Anhänger kippt. Dann rennt es auf die A 81. Es gibt einen Fünf-Kilometer-Stau in Richtung Singen und eine 20-minütige Vollsperrung.















Ein wildgewordener Zuchtbulle hat am Samstagmorgen die Autobahn 81 Richtung Singen für einige Zeit lahm gelegt. Wie die Polizei berichtet, tobte der Bulle gegen 10.20 Uhr so in seinem Anhänger, dass dieser bei Hildrizhausen umkippte. Das Tier nutzte seine Chance, befreite sich aus dem Transporter und rannte auf die Autobahn.

Das Auto, das den Anhänger gezogen hatte, wurde gedreht und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Weder die 44-jährige Fahrerin noch der Bulle wurden verletzt. Die A 81 in Richtung Singen musste jedoch für etwa 20 Minuten komplett gesperrt werden, um Bulle und Anhänger zu bergen. Es entstand ein fünf Kilometer langer Stau. Der Bulle konnte eingefangen werden und wurde mit einem Ersatzanhänger weiter transportiert. Der beschädigte Anhänger wurde abgeschleppt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Insgesamt waren fünf Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und dem Polizeirevier Böblingen im Einsatz.