Stadtbahnunfall in Stuttgart-Wangen Smart kollidiert mit U13 – Polizei sucht Zeugen

Ein 29-Jähriger ist am Freitagnachmittag mit seinem Smart in Stuttgart-Wangen unterwegs und will offenbar verbotswidrig wenden. Dabei kollidiert er mit einer Stadtbahn. Die Polizei sucht Zeugen.