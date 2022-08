1 Foto: picture alliance /dpa/Stefan Puchner

Eine 26-Jährige übersieht auf der A 81 im Kreis Ludwigsburg ein Stauende – und löst eine Kettenreaktion aus. Es bildet sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge.















Eine Minikarambolage mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einem Schaden von 40 000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Auffahrten Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Heilbronn. Mehrere Autos hatten wegen stockenden Verkehrs auf dem mittleren Fahrstreifen halten müssen. Eine 26-jährige VW-Fahrerin bemerkte den Stau jedoch vermutlich zu spät und kollidierte mit einem vor ihr stehenden Volvo eines 58-Jährigen. Dieser wurde noch auf einen Mercedes eines 69-Jährigen geschoben. Zudem übersah ein 35-jähriger Toyota-Fahrer einen hinter den Unfallfahrzeugen stehenden Audi eines 79-Jährigen, prallte in dessen das Heck und schob das Fahrzeug gegen den VW. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.