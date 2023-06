9 Zwangsstopp für einen Oldtimer. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Karsten Schmalz

Oldtimerfahrer muss ungeplant am Parkplatz Engelberg halten. Die Feuerwehr löscht die rauchenden Fahrzeugteile.









Rauch steigt aus den Radkästen auf, der Fahrer ist unverletzt. Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften der Ditzinger Feuerwehr am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz Engelberg an der A 81 in Richtung Leonberg. Der Einsatz war zwar letztlich schnell beendet, war aber doch für die Einsatzkräfte ungewöhnlich.