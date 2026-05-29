A 81 bei Böblingen/Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn – trotz Großveranstaltung

Die A 81 wird vom 12. bis zum 15. Juni bei Böblingen/Sindelfingen wegen Brückenarbeiten zum Flaschenhals. Verschärft wird die Lage durch das 24-Stunden-Schwimmen an dem Wochenende.

Einmal mehr müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen auf der A 81 bei Böblingen/Sindelfingen einstellen. Von Freitag, 12. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 5 Uhr wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Die Vollsperrung steht in Zusammenhang mit dem sechsstreifigen Ausbau.

Wie die für die Erweiterung zuständige Gesellschaft Deges mitteilt, werden nun die Brückenteile für die neue Querung der Autobahn im Zuge der Wolfgang-Brumme-Allee eingehoben. Im Spätsommer soll die Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Die Umleitung, so heißt es in der Mitteilung, erfolge durch Sindelfingen und werde rechtzeitig ausgeschildert.

Da am Wochenende der Vollsperrung in Sindelfingen mit dem beliebten 24-Stunden-Schwimmen eine Großveranstaltung stattfindet, habe sich die Gesellschaft mit den beteiligten Stellen abgestimmt, um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten.

Wer nicht unbedingt muss, sollte das Gebiet meiden

Für Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung würden eigene Anfahrtsrouten sowie eine gesonderte Beschilderung eingerichtet. Dennoch sei besonders zu den Stoßzeiten mit mehr Verkehr, Verzögerungen und Staus zu rechnen. Autofahrer sollten daher möglichst mehr Zeit einplanen und – wenn möglich – alternative Wege nutzen.

Eigentlich hatten bereits am zweiten Maiwochenende – Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Mai – die Brückenteile eingehoben werden sollen. Dieser Termin hatte aber verschoben werden müssen.