A 81 bei Böblingen/Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn – trotz Großveranstaltung

Die A 81 wird vom 12. bis zum 15. Juni bei Böblingen/Sindelfingen wegen Brückenarbeiten zum Flaschenhals. Verschärft wird die Lage durch das 24-Stunden-Schwimmen an dem Wochenende.
Einmal mehr müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen auf der A 81 bei Böblingen/Sindelfingen einstellen. Von Freitag, 12. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 5 Uhr wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Die Vollsperrung steht in Zusammenhang mit dem sechsstreifigen Ausbau.