Wegen einer Großbaustelle ist die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen derzeit gesperrt. Am Samstagmittag kommt es teils zu Verzögerungen – aber weniger Stau als erwartet.

Seit Freitagabend und noch bis Montag, 15. Juni um 5 Uhr, ist die Autobahn 81 auf der Strecke zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Brücke in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Die Arbeiten sind nötig, um die A81 künftig auf sechs Spuren erweitern zu können – ein Auftrag, den die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), vom Bund erhalten hat.

Während der Streckenabschnitt an diesem Wochenende gesperrt bleibt, werden Autofahrer über das Sindelfinger Stadtgebiet umgeleitet.

Streckenabschnitt auf A81 am Wochenende gesperrt – Umleitungen

In Richtung Singen folgen die Verkehrsteilnehmer dafür der Umleitung U6 und fahren von der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost über die Mahdentalstraße, die Neckarstraße und die Calwer Straße zur Bundesstraße 464 in Richtung Süden. An der Anschlussstelle Böblingen-Hulb gelangen sie wieder auf die A81.

Die Umleitungen U6 und U11 führen durch Sindelfingen. Foto: Yann Lange

In der Gegenrichtung, in Fahrtrichtung Stuttgart, greift die Umleitung U11. Sie folgt der gleichen Strecke, außer dass an der Anschlussstelle Böblingen-Ost aufgefahren werden muss. Da sich der Verkehr von Böblingen-Ost in Richtung Stuttgart auch ohne Sperrung regelmäßig staut, waren für das Wochenende vorab lange Staus bereits befürchtet worden.

In der Sindelfinger Mahdentalstraße kam es zwischenzeitlich zu Verzögerungen an Kreuzungen – von dem befürchteten Stau-Chaos konnte jedoch keine Rede sein. Foto: Stefanie Schlecht

Umleitung sorgt für Verzögerungen – Stau-Chaos bleibt bisher aus

Die tatsächlichen Auswirkungen der Sperrung hielten sich dann, zumindest am Samstag, jedoch in Grenzen, ein Stau-Chaos gab es nicht. „Es sieht bislang in Ordnung aus“, so ein Sprecher der Polizei Böblingen. Seit dem Vormittag sei ein leichter Rückstau ab Ehningen in Richtung Stuttgart vor der Ausleitung zu beobachten. In Richtung Singen laufe es - bis auf teils leicht stockenden Verkehr - relativ fließend, so der Sprecher.

Auch in Sindelfingen selbst sei das Verkehrsaufkommen nicht auffällig höher, lediglich an Kreuzungen könne man etwas mehr Verkehr als sonst feststellen.

„Wir tun alles, um den Verkehr in Böblingen und Sindelfingen flüssig zu halten“, sagte Deges-Projektleiter Johannes Kuhn am Rande der Brücken-Bauarbeiten am Samstagvormittag. „Aber wenn man den Verkehr von der Autobahn in eine Stadt verlegt, geht das nicht ganz ohne Schwierigkeiten.“

Ob und wie sich die Sperrung im weiteren Verlauf des Samstags sowie am Sonntag bemerkbar machen wird, bleibt abzuwarten.