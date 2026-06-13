Wegen einer Großbaustelle ist die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen derzeit gesperrt. Am Samstagmittag kommt es teils zu Verzögerungen – aber weniger Stau als erwartet.
Seit Freitagabend und noch bis Montag, 15. Juni um 5 Uhr, ist die Autobahn 81 auf der Strecke zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Brücke in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Die Arbeiten sind nötig, um die A81 künftig auf sechs Spuren erweitern zu können – ein Auftrag, den die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), vom Bund erhalten hat.