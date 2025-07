A 81 bei Böblingen/Sindelfingen: Autobahn wird erneut voll gesperrt

1 Hier werden die Fundamente für die Behelfsbrücke am Autobahn-Anschluss Böblingen/Sindelfingen erstellt. Foto: Stefanie Schlecht

Zwischen Böblingen und Sindelfingen wird die Autobahn von Freitag um 22 Uhr bis Sonntagfrüh um 5 Uhr geschlossen, um eine Behelfsbrücke aufzubauen.











Die nächste Vollsperrung im Zuge des A 81-Ausbaus steht an. Weil eine Behelfsbrücke am Anschluss Böblingen/Sindelfingen eingehoben werden muss, wird die Autobahn von Freitag, 25. Juli, um 22 Uhr bis zum Sonntag, 27. Juli, um 5 Uhr in der Frühe zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost beidseitig gesperrt. Die Feuerwehr nutzt das für eine Übung auf der Lärmschutzdeckel-Baustelle.