A 81 bei Böblingen/Sindelfingen: Autobahn Richtung Stuttgart gesperrt

Um später eine Brücke über die A 81 einheben zu können, muss die Autobahn in der Nacht auf Freitag halbseitig gesperrt werden.

Autofahrerinnen und Autofahrer im Kreis Böblingen müssen sich auf eine nächtliche Sperrung der A 81 einstellen. In der Nacht von Donnerstag, 17. Juli, auf Freitag, 18. Juli, lässt die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) die gesamte Strecke zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb sperren – allerdings nur in Richtung Stuttgart. Die Fahrtrichtung Singen ist nicht betroffen. Grund dafür sind vorbereitende Bauarbeiten für den Einhub einer Behelfsbrücke.

Da die Brücke, die in der Rudolf-Diesel-Straße (Sindelfingen) und Wolfgang-Brumme-Allee (Böblingen) über die Autobahn führt, abgerissen werden muss, muss der Verkehr umgeleitet werden. Damit das funktioniert, bauen die Arbeiter während der halbseitigen Sperrung ein Fundament für die Mittelstütze für das Übergangsbauwerk ein. Die Sperrung beginnt am Donnerstag um 22 Uhr und endet am Freitag um 5 Uhr.

Höhepunkt der Autobahnbaustelle

Die neue Brücke, die die Lücke zwischen Sindelfingen und Böblingen schließen soll, wird am Wochenende von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, eingehoben. Ab Montag, 4. August, rollt der Verkehr über die neue Brücke, bevor die jetzige Brücke am Wochenende von Freitag, 8. August, bis Montag, 11. August, abgebrochen wird. Dafür wird die Autobahn zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb einmal mehr gesperrt – dieses Mal in beide Richtungen.

Die Brücke in der Rudolf-Diesel-Straße/Wolfgang-Brumme-Allee ist nicht die einzige, die für die Erweiterung der A 81 auf sechs Spuren weichen muss. Die erste wurde im Oktober 2021 abgerissen. „Von insgesamt zwölf Brückenbauwerken sind inzwischen zehn entweder fertiggestellt oder in Bau“, sagt Projektleiter Johannes Kuhn von der Deges. Die Bauarbeiten für das Mega-Projekt hätten in diesem Sommer ihren Höhepunkt erreicht, sagt Kuhn.