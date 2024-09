A-81-Baustelle in Böblingen: Die Führung wird unter dem Deckel gehalten

15 Johannes Kuhn (Bildmitte) zeigte am Samstag etwa 20 Lesern unserer Zeitung das Tunnelbauwerk zwischen Sindelfingen und Böblingen. Foto: /Stefanie Schlecht

Wie gießt man eine Deckenstütze? Wie fühlt man sich in einer fünf Meter hohen und 850 Meter langen Betonhalle? Das erfuhren unsere Leser bei einer Führung zum seit Jahrzehnten wohl größten Straßenbauprojekt im Kreis: der Überdeckelung der A 81.











Die gigantische Summe von 490 Millionen Euro verbaut gerade die Deges auf der Autobahn 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen. Die Deges, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft, stemmt hier im Auftrag des Bundes das größte Straßenbauprojekt der letzten Jahrzehnte im Kreis Böblingen – nicht nur was die Finanzen anbelangt, sondern auch die Größe. Hier wird die zweispurige Autobahn in jede Richtung auf vier Fahrspuren verbreitert, drei Fahrspuren plus eine befahrbare Standspur. Dazu kommt das, was im Volksmund der „Deckel“ genannt wird: Zwischen Sindelfingen und Böblingen wird die Autobahn aus Lärmschutzgründen überdacht. Aber es ist viel mehr als ein Deckel, es ist ein gigantisches, fünf Meter hohes, 850 Meter langes Gebäude, mit jeder Menge Technik, mit Entwässerung, mit Belüftung.