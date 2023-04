1 Sie steht – die neue Bahnbrücke über die A 81. Um den provisorischen Übergang wieder abzubauen, muss drunter noch einmal dichtgemacht werden. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Am Montagfrüh rollen die Züge über den neu gebauten Übergang zwischen Böblingen und Sindelfingen. In der Nacht zum Dienstag ist die Autobahn nochmals komplett gesperrt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Knapp zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich zur Erweiterung der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen steht das erste Brückenbauwerk kurz vor der Vollendung. Die neue Eisenbahnbrücke, die die Bahnhöfe in Sindelfingen und Böblingen miteinander verbindet, geht am Montag in Betrieb.

Neun Über- und Unterführungen müssen auf dem 7,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost abgerissen und neu gebaut werden, damit in Zukunft genügend Platz für die sechsspurige Trasse besteht. Dazu zählt auch die Brücke der Rankbachbahn, die Böblingen mit Renningen verbindet und Teil der S-Bahnline 60 ist. Statt des bisherigen 47 Meter breiten Übergangs wird in Zukunft eine 110 Meter lange Brücke den Job des Bahnübergangs übernehmen.

Die größte Ersatzbrücke war im Einsatz

Bereits drei Monate nach dem offiziellen Baustart an der A 81 war es so weit: Anfang Oktober 2021 transportierte die Bahn die größte Ersatzbrücke, die sie besitzt, nach Böblingen. Dort wurde das Bauteil mit mehreren Kränen eingepasst. Fünf Wochen später rollten die Züge dann auf dem Provisorium. Bis die alte Brücke abgerissen und die Nachfolgerin eingebaut war, wurde die Autobahn an vier Wochenenden gesperrt.

In der Nacht vom Montag auf Dienstag machen die Straßenbauer für dieses Bauwerk die Autobahn nun ein letztes Mal dicht. Von 22 und 5 Uhr ist die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Dann sind erneut die Kräne erneut im Einsatz, um die Hilfsbrücke wieder abzubauen. Eine Umleitung für die Autofahrer ist ausgeschildert.

Der Wunsch nach einer zweispurigen Brücke wird nicht erhört

Für die Bahnfahrenden endet die seit dem Karfreitag geltende Streckensperrung zwischen den Bahnhöfen in Böblingen und Sindelfingen bereits am frühen Montagmorgen. Ab vier Uhr ist die neue Brücke für den Zugverkehr freigegeben – zum Leidwesen einiger Bahnexperten auch in Zukunft nur auf einer Spur. Sie kritisieren, dass der Neubau nicht genutzt wurde, um die Bahnstrecke mit einer zweispurigen Brücke für die Zukunft zu ertüchtigen. Ein angestrebter 15-Minuten-Takt der S-Bahn sowie die dort verlaufende Verbindung zur Gäubahn und der Güterverkehr könnte die Brücke zu einem Nadelöhr auf der sonst zweispurigen Trasse machen, argumentieren die Kritiker.

Nähere Informationen zur Erweiterung der A 81 bei Böblingen gibt es unter www.deges.de/a81-erweiterung im Netz.