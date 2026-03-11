Der Tunnel Goldberg auf der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ist im Rohbau fast fertig. 2027 sollen die ersten Autos hindurch rollen. Was passiert bis dahin noch?
In einem Jahr sollen die ersten Autos durch den Tunnel Goldberg auf der Autobahn 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen rollen. Dann – im ersten Quartal 2027 – soll die erste der beiden Röhren des Bauwerks fertig sein. In der vergangenen Woche ist das letzte Stück der Tunneldecke betoniert worden. Damit sind alle Decken, Wände und der Boden komplett. Dass es trotzdem noch Monate dauert, bis das Bauwerk freigegeben wird, hat mehrere Gründe.