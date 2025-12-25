Viele Lkw-Fahrer verbringen die Feiertage auf Autobahnrastplätzen, so auch an der A 8 bei Denkendorf (Kreis Esslingen). Ralf Heusel hat an sie kleine Aufmerksamkeiten verteilt.
Weihnachten können sie nicht zuhause bei ihren Familien in Litauen, Bulgarien, Polen oder Rumänien verbringen. „Das ist hart“, erzählt einer von ihnen radebrechend. „Ich habe sechs Kinder.“ Stattdessen verbringt der Lastwagenfahrer die Feiertage an der Autobahnraststätte Denkendorf – wie dutzende Berufskollegen, die wegen des gesetzlichen Fahrverbots auf dem Parkplatz der A 8 kurz vor Stuttgart gestrandet sind. Einige warten hier auf Aufträge nach den Feiertagen, andere darauf, ihre Fahrt fortsetzen zu können.