Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich am Montag auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim ereignet hat.

Gegen 9.40 Uhr war ein Audi-Fahrer auf der mittleren Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs, als ein ein bislang unbekannter Sattelzug-Fahrer plötzlich von der rechten auf die mittlere Spur wechselte. Der Audi-Fahrer musste stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der VW-Fahrer hinter ihm konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf den Audi. Der Audi drehte sich, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der VW wurde nach links abgewiesen und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Der Lkw-Fahrer fuhr indes weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt, es entstand ein Schaden von insgesamt rund 21 000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn rückte die Autobahnmeisterei an die Unfallstelle mit aus, es bildete sich ein Stau von rund drei Kilometern Länge. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.