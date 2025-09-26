A 8 bei Rutesheim: 29-Jährige bei Unfall im Regen schwer verletzt
Die junge Frau verliert auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kollidiert mit einem Sattelzug. Die Autobahn wird gesperrt – mitten im Berufsverkehr.

Eine 29-Jährige ist bei einem Unfall auf der A 8 bei Rutesheim am frühen Donnerstagabend schwer verletzt worden. Die Autobahn war mitten im Berufsverkehr für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war die Frau gegen 17.45 Uhr in Rutesheim auf die A8 in Richtung München aufgefahren. Dabei verlor sie, mutmaßlich wegen der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Auto, das in der Folge auf den Grünstreifen geriet.

 

Die 29-Jährige versuchte, mit ihrem Suzuki wieder auf die Fahrbahn zu kommen. Dort fuhr aber gerade ein Sattelzug, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte.

Der Suzuki wurde vom Lastwagen erfasst und auf den Grünstreifen zurückgeschleudert, wo er liegen blieb. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 25 000 Euro, Lkw und Auto mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nach Zeugen zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs: Telefon 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

 