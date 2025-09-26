A 8 bei Rutesheim: 29-Jährige bei Unfall im Regen schwer verletzt

1 Auch die Polizei war gefordert: Vermutlich wegen der nassen Fahrbahn verlor eine 29-Jährige die Kontrolle über ihr Auto. Foto:

Die junge Frau verliert auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kollidiert mit einem Sattelzug. Die Autobahn wird gesperrt – mitten im Berufsverkehr.











Link kopiert



Eine 29-Jährige ist bei einem Unfall auf der A 8 bei Rutesheim am frühen Donnerstagabend schwer verletzt worden. Die Autobahn war mitten im Berufsverkehr für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war die Frau gegen 17.45 Uhr in Rutesheim auf die A8 in Richtung München aufgefahren. Dabei verlor sie, mutmaßlich wegen der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Auto, das in der Folge auf den Grünstreifen geriet.