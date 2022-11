5 Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wird die A 8 in Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Am Mittwochmorgen ereignet sich auf der A8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) ein schwerer Unfall zwischen zwei Autos und einem Lkw. Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden zwei Personen verletzt. Die Autobahn ist zeitweise voll gesperrt.















Auf der A8 bei Kirchheim unter Teck hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet, an dem zwei Autos sowie ein Lastwagen beteiligt waren.

Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Autofahrer kurz nach 6 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er auf Höhe Kirchheim beim Spurwechsel in das Heck eines anderen Autos fuhr. Dabei wurde eines der Autos auf einen Lastwagen geschoben. Durch den Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Fahrstreifen wieder befahrbar

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe zeitweise voll gesperrt werden. Seit kurz vor 8 Uhr ist ein Fahrstreifen wieder befahrbar, teilt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm mit.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu meiden. Weitere Informationen zum Unfallhergang in Kürze.