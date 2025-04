Nach der Veröffentlichung ihres dritten Albums „Schlau aber blond“ im Februar 2025 ist Shirin David seit dem 1. April auf großer Deutschland-Tour unterwegs. Doch wie viel Zeit sollten Fans für einen Konzertabend mit der Künstlerin einplanen?

Shirin David auf Tour (2025): So lange geht ein Konzert

Ein Konzert der diesjährigen „Schlau aber blond“-Tour dauert in der Regel rund 1 Stunde und 45 Minuten. Diese Zeit dient jedoch nur als grober Richtwert, denn die tatsächliche Dauer kann je nach Abend variieren – etwa durch Änderungen in der Setlist, spontane Publikumsinteraktionen oder die individuelle Tagesform der Künstlerin.

„Schlau aber blond“-Tour 2025: Diese Konzerte stehen noch aus

18. April: Stadthalle D, Wien (Österreich)

19. April: Festhalle, Frankfurt

21. April: Hallenstadion, Zürich (Schweiz)

22. April: Westfalenhalle, Dortmund

24. April: Uber Arena, Berlin

25. April: HannsMartin-Schleyer-Halle, Stuttgart

Gibt es noch Tickets?

Auf der Ticket-Plattform Eventim sind für einige Termine der aktuellen Tour noch Tickets erhältlich. Die Preise variieren je nach Stadt und Kategorie und liegen zwischen 74 und 155 Euro. Auch über die offizielle Website von Shirin David (www.shirindavid.com) gelangen Interessierte direkt zu den verfügbaren Ticketangeboten.

Über Shirin David

Shirin David ist eine deutsche Rapperin, Sängerin, Unternehmerin und ehemalige YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavičius heißt. Sie wurde am 11. April 1995 in Hamburg geboren und hat litauisch-iranische Wurzeln. Ihren ersten öffentlichen Bekanntheitsgrad erlangte sie ab 2014 über YouTube, wo sie Lifestyle-, Beauty- und Unterhaltungsvideos veröffentlichte. Ihren endgültigen Durchbruch feierte sie jedoch in der Musik: Ihr Debütalbum „Supersize“ erschien 2019 und stieg direkt auf Platz eins der deutschen Charts. Auch ihr zweites Album „Bitches brauchen Rap“ wurde 2021 ein großer Erfolg und sorgte mit seinen provokanten Texten und feministischen Botschaften für viel Aufmerksamkeit.

Neben ihrer Musikkarriere war Shirin David 2017 als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen, was ihre Bekanntheit im deutschsprachigen Raum weiter steigerte. Darüber hinaus ist sie auch als Unternehmerin erfolgreich: Mit ihrer eigenen Parfümlinie und der Eistee-Marke „DirTea“ konnte sie sich als starke Marke etablieren. Shirin David steht für Selbstbewusstsein, Female Empowerment und eine stilbewusste Inszenierung, die sie vor allem über ihre stark präsenten Social-Media-Kanäle kommuniziert. Ihr Auftreten ist glamourös, laut und gezielt selbstbestimmt – und genau damit hat sie sich zu einer der einflussreichsten Pop- und Rapfiguren der jüngeren deutschen Musikszene entwickelt.