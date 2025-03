Seltener Anblick der Milliardenerbin Athina Onassis: Erstes öffentliches Foto seit über zwei Jahren

Es ist ein Anblick mit Seltenheitswert: Athina Onassis, die Enkelin des legendären Reeders Aristoteles Onassis, hat sich nach fast drei Jahren wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Springreiterin nahm an einem Dinner im Centre Pompidou in Paris teil.