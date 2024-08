Eurojackpot am Freitag

1 Viele Menschen hoffen jeden Dienstag und Freitag die richtigen Gewinnzahlen beim Eurojackpot getippt zu haben. Foto: dpa

Jeden Dienstag und Freitag werden die Eurojackpot Zahlen in Helsinki (Finnland) gezogen. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten.











Link kopiert



Am Freitag, dem 16.08.2024, befinden sich None Millionen Euro im Jackpot. Bei der letzten Ziehung wurde der Höchstgewinn nicht geknackt. Ob Sie sich zu den glücklichen Gewinnern zählen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Weitere News zu Lotto finden Sie hier.