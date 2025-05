Papst Leo XIV hat lange in Peru gelebt In Gummistiefeln im Schlamm

Klimawandel, Armutsmigration und Terrorismus: Papst Leo XIV. hat in seiner südamerikanischen Zeit alles miterlebt, was die moderne Zeit an Problemen mitbringt. Das dürfte ihm das Rüstzeug geben, sich in einer polarisierten Welt Gehör zu verschaffen.